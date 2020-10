De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 113e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Meter voor meter laat het gebouw House Modernes zijn gevel zien aan Utrecht. De

afbraak van de steiger is begonnen waarmee het beeldbepalende bouwwerk op de hoek

van Oudegracht en de Lange Viestraat steeds meer terugkrijgt van zijn oorspronkelijke

allure. DUIC bracht een bezoek aan het project waarmee de Utrechtse binnenstad weer een blikvanger erbij krijgt.

Torenflat De Syp in hartje Utrecht is het hoogste woongebouw van de stad. Op de 28e verdieping wonen Sietzke en Jasper. Door de coronacrisis zaten ze ineens veel meer thuis. Ze hadden een oude camera liggen en begonnen het bijzondere uitzicht te fotograferen. De foto’s, die te zien zijn in de nieuwe krant, tonen Utrecht vanaf het hoogste balkon van de stad.

Margot Noordam opende begin oktober haar winkel op de Hardebollenstraat: Stek voor je Plek. Hier kunnen mensen terecht voor stekjes, planten, vintage meubels en potten. Na drie maanden beslist ze of ze doorgaat met de winkel, maar dat is natuurlijk wel haar doel. “Het ziet er goed uit”, aldus Noordam.

