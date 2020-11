De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 114e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

DUIC ging voor de nieuwe krant op pad met Piet van Helsdingen, de straatconciërge van Lombok. Hij is sinds deze zomer een bekend gezicht op met name de Kanaalstraat en de Damstraat. Twee straten die niet altijd positief in het nieuws komen.

Ook spraken we met Marnix van der Meer. Zeventien jaar geleden richtte hij zijn eigen Utrechtse architectenbureau op: Zecc Architecten. Nu geeft hij samen met Bart Kellerhuis leiding aan een team van twintig mensen en won het bureau eind oktober de award voor Architect van het Jaar 2020.

Sharon Dijksma wordt de nieuwe burgemeester van Utrecht. Zij volgt Jan van Zanen op die eerder dit jaar naar Den Haag vertrok. In de nieuwe krant een overzicht van Dijksma. Wie is ze en wat heeft ze in het verleden allemaal gedaan?

Dit en nog veel meer is in de 114e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.