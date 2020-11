De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 115e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

De Ring Utrecht, volgens sommigen ook wel ‘de draaischijf van Nederland’. Het verkeer neemt op langere termijn toe en als gevolg daarvan ontstaan er files. Om dat tegen te gaan is verbreding noodzakelijk volgens minister Cora van Nieuwenhuizen. Bewoners, politieke partijen en de gemeente Utrecht zijn het echter niet eens met de plannen voor de vernieuwing van de ringweg. Lees meer over deze heikele kwestie in de nieuwe DUIC krant.

De restauratie van de Domkerk is na jaren eindelijk klaar. Althans, dat was in november te lezen bij verschillende media. Eigenlijk is maar een deel van het werk afgerond. Als er weer geld is kunnen de restaurateurs weer aan de slag. “Het werk aan de Domkerk is nooit klaar, maar we hebben wel een flinke slag gemaakt”, vertelt Bart van Meegen. Lees het hele verhaal in de nieuwe editie.

Een brand verwoestte begin november het theatergebouw van Het Nieuw Utrechts Toneel (NUT). Zakelijk leider Jannet van Lange werd die ochtend, zaterdag 7 november, vroeg uit haar bed gebeld. Eenmaal aangekomen op het Berlijnplein zag ze de smeulende resten van het theater. We zijn allemaal dakloos geworden”, zei Jannet eerder tegen DUIC. Het NUT is nu hard op zoek naar een tijdelijk onderkomen. We vroegen Jannet in de nieuwe krant wat ze zo leuk vindt aan toneel en wat haar lievelingsplek is in Utrecht.

Dit en nog veel meer is in de 115e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.