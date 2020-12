De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 116e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Deze nieuwe editie is de laatste DUIC krant van het jaar. Daarom blikken we terug met een aantal Utrechters voor wie 2020 een bijzondere periode was. Zo spreken we onder andere met Ton van Vlimmeren die na 22 jaar als directeur bij Bibliotheek Utrecht het stokje doorgeeft.

Ook spreken we met de Utrechtse artiest Karindra Perrier van de band Faradays. In december ontvingen zij 10.000 euro van het Prins Bernhard Cultuurfonds. De Utrechtse horecaondernemers kregen het afgelopen jaar harde klappen te verduren. In de nieuwe editie komen drie ondernemers aan het woord.

Corona

Naast personen die in het nieuws kwamen blikken we ook terug op bijna een jaar van coronamaatregelen in de stad. Op 2 maart over de eerste twee Utrechters die besmet raakten met het virus, maar inmiddels is wel duidelijk dat het daar niet bij bleef.

Daarnaast hebben we ook een fotografisch jaaroverzicht. DUIC maakt graag vele en uitgebreide fotoseries. Via de website. Instagram en de krant laten we ze ook veel zien. Dat kunnen grote nieuwsgebeurtenissen zijn, maar mooie beelden van Utrecht.

Dit en nog veel meer is in de 116e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.