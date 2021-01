De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 117e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Het is alweer even geleden dat de vloeren van de clubs in Utrecht gevuld werden door dansende mensen. Toch is de clubcultuur nog wel in beweging. Vera Vaessen rondde in de zomer van 2020 een uitgebreid onderzoek af naar de clubcultuur in de stad. Wij spraken haar.

Er wordt al heel lang over gepraat, maar de bouw gaat toch echt bijna beginnen. Het zal nog een paar weken duren, maar dan moeten de handtekeningen opgedroogd zijn en gaat de spade de grond in. Achter het CAB-gebouw, langs het spoor en nabij station Zuilen komen 322 woningen. Meer hierover in de nieuwe DUIC krant.

Werfkelders

Vorig jaar werden een stuk of 60 onbekende werfkelders ontdekt, maar de gemeente schatte toen dat dit aantal veel hoger zou liggen. Voor een ogenblik veranderde de Utrechtse binnenstad in de setting van Dan Browns ‘The Da Vinci Code’. In dat verhaal raken hoogleraar in de symboliek Robert Langdon en cryptologe Sophie Neveu verzeild in een raadselachtige ontdekkingstocht, op zoek naar een eeuwenoud geheim. Wat voor geheimen zouden er in de spookkelders van Utrecht te vinden zijn?

Tot slot spreken we in de rubriek ‘Utrecht Volgens’ met cabaretier Andries Tunru. Eerder deze maand evenaarde hij een record: hij was zeven keer op rij dagwinnaar bij De Slimste Mens. Zijn debuutvoorstelling Vlees, vis, wal en schip startte toen er van corona nog geen sprake was. Die tour ligt inmiddels alweer even stil, maar Andries zelf zeker niet. We vroegen hem hoe hij begon als cabaretier en wat Utrecht mist.

Dit en nog veel meer is in de 117e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.