De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 118e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Fotograaf André Russcher kent de mooiste plekken in Utrecht. Hij maakt foto’s van ‘oude gebouwen’, ons erfgoed. Van de binnenstad tot oude bedrijventerreinen, overal is dat erfgoed te vinden. Wij spreken met Russcher en laten een aantal van zijn prachtige foto’s zien.

De Utrechtse binnenstad ziet er na de invoering van de avondklok heel anders uit. Verlaten pleinen, af en toe een fietsers die hard voorbijkomt en een hond die wordt uitgelaten. In de nieuwe krant een verslag van Utrecht tijdens de avondklok.

Het klinkt misschien nog ver weg, maar het jaar 2040 is een ijkpunt voor de gemeente Utrecht. Het is namelijk het jaar dat de 455 duizendste inwoner van de stad geboren wordt. Meer Utrechters dus, wat betekent dat niet alleen de vraag naar huizen groeit, maar ook de vraag naar scholen, cultuur, sport, banen, mobiliteit, groen en duurzame energie. Meer hierover is te lezen in de nieuwe editie.

Dit en nog veel meer is in de 118e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.