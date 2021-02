De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 119e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Vorige week stond Utrecht in het teken van het winterweer. De stad was een week lang bedekt met een laag sneeuw en op veel plekken werd er geschaatst. Dat leverde mooie plaatjes op. In de nieuwe DUIC krant dan ook een overzicht van deze foto’s.

Daarnaast spraken we met Jeroen van der Kamp, al ruim 22 jaar archeoloog bij de gemeente Utrecht. In al die jaren heeft hij al heel wat bijzondere opgravingen gedaan in en rond de stad. We vroegen hem onder meer wat hij als archeoloog in Utrecht ooit nog eens mee hoopt te maken.

Festivals

Nu zitten we nog midden in de coronacrisis, maar de hoop is dat er later dit jaar weer grootschalige evenementen mogelijk zijn. We spraken met Jasper Coenen van Elevation Events en met Manon van de Garde van Central Park Festival.

Wie weleens in Utrecht heeft geprobeerd een huis te vinden, weet als geen ander dat er meer mensen zoeken dan dat er woningen beschikbaar zijn. Op de koopmarkt en in de vrije sector, maar ook op de sociale huurmarkt is de druk groot. De markt voor sociale huurwoningen moet weer in balans worden gebracht en daarvoor worden jaarlijks plannen gemaakt. Meer hierover in de nieuwe editie.

Dit en nog veel meer is in de 119e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.