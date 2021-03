De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 120e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Binnenkort kunnen we weer naar de stembus vanwege de Tweede Kamerverkiezingen. Wij vroegen kandidaten die een sterke band hebben met Utrecht naar de standpunten van hun partij. Zo wilden wij onder andere weten hoe zij dachten over woningbouw, verbreding van de A27 en corona.

Vanwege de pandemie werd gesproken over uitstel van de verkiezingen, maar dat is van de baan. Toch zullen deze Tweede Kamerverkiezingen er anders uitzien dan voorgaande keren. Er zijn allerlei mogelijkheden bedacht om mensen, in het stemlokaal of gewoon vanuit huis, hun stem uit te laten brengen. Vervroegd stemmen, briefstemmen of toch door de stemstraat. In de nieuwe editie zetten we de mogelijkheden in Utrecht op een rijtje in de vorm van vier vragen over de Tweede Kamerverkiezing.

Veulens

DUIC bracht afgelopen week een bezoek aan de Utrechtse Veulenbrigade. Al dertig jaar is dit expertisecentrum de plek voor doodzieke pasgeboren paarden. De Veulenbrigade is uniek in zijn soort. Lees er meer over in de nieuwe krant.

Tot slot spraken we ook met Deirdre Carasso, de nieuwe directeur van Bibliotheek Utrecht. We vroegen haar van alles over haar nieuwe functie, maar ook over de stad Utrecht.

Dit en nog veel meer is in de 120e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.