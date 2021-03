De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 121e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

De woningnood in Utrecht blijft onverminderd hoog. Kan hoogbouw een oplossing bieden voor dit probleem? In de nieuwe DUIC krant een zochten we het uit en zetten we een aantal voor- en nadelen van hoogbouw naast elkaar.

Daarnaast brachten we een bezoek aan het Ronald McDonald Huis Utrecht. Het logeerhuis voor ouder, broertjes en zusjes van ernstig zieke kinderen kwam de afgelopen tijd een aantal keer in het nieuws. Maar hoe gaat het eraan toe in het Huis en hoe ervaren ouders de plek?

Posters

Ditte Tanja maakt allerlei producten van oude posters die werden gebruikt om bijvoorbeeld concerten aan te kondigen. Ze maakt onder andere lampen en schoudertassen. Wij spraken met Ditte en vroegen hoe ze te werk gaat.

Ook is er weer een nieuw artikel uit de rubriek Verdwenen horeca in Utrecht van Arjan den Boer te lezen in de nieuwe krant. Dit keer bespreekt Arjan Hotel Kasteel van Antwerpen dat aan de Oudegracht te vinden was.

Dit en nog veel meer is in de 121e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.