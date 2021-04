De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 123e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

In deze nieuwe editie staan we weer uitgebreid stil bij de coronamaatregelen. Zo besteden we onder andere aandacht aan het experiment Fieldlab Cafés, waarbij vijf Utrechtse horecazaken weer tijdelijk gasten mochten ontvangen.

Eén van de zaken die meedeed aan het experiment is VinVin aan de Predikherenstraat. We spraken met eigenaar Julian Cleton. Hij vertelt over Fieldlab Cafés, maar ook over Utrecht, de stad die volgens hem elke dag mooier wordt.

Lombokplein

Het stationsgebied van Utrecht is al jaren bezig aan een grote metamorfose. Een van de gebieden die binnenkort op de schop gaat is het Westplein, dat uiteindelijk Lombokplein gaat heten. In de nieuwe krant is te lezen wat er allemaal gaat gebeuren.

Tot slot hebben we een bezoek gebracht aan paleis Lofen, de geboortegrond van Utrecht. Ooit was dit de plek waar keizer Hendrik V stadsrechten aan Utrecht gaf. Binnenkort wordt het opengesteld voor bezoekers.

Dit en nog veel meer is in de 123e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.