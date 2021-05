De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 124e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

In deze nieuwe editie spreken we met Erdal Balci. In de jaren ’80 kwam hij als kind aan in Utrecht nadat hij in Oost-Turkije de eerste jaren van zijn leven had gespendeerd. Erdal hoopte op verlichting en politieke vrijheid, maar kwam terecht in wat hij een gevangenis noemt.

De 87-jarige Greet Stekelenburg woont al ruim zestig jaar op een woonboot aan het Merwedekanaal. Haar jeugd die voor een groot deel samenviel met de Tweede Wereldoorlog bracht ze deels door in een Duitse haven. Het zorgde voor een onstuimige periode.

GGD

Daarnaast spraken we met Jaap Donker, Directeur Publieke Gezondheid bij GGD regio Utrecht. Hij houdt zich in die functie non-stop bezig met het bestrijden van het coronavirus. Hij is onder meer verantwoordelijk voor het Coronabedrijf van de GGDrU. In korte tijd groeide dit uit tot een apart bedrijf met duizenden medewerkers.

Tot slot brachten we een bezoek aan Leeuwin’s Serviezenhuis dat al sinds 1926 aan het Oudkerkhof zit. Het is een zaak waar je alles op het gebied van servies kunt vinden, maar bijvoorbeeld ook bestek, glaswerk, tafelkleden en pannen. De familie Van Praagh is eigenaar van de winkel. Nu zijn dat officieel nog zijn ouders, maar het zal niet lang meer duren voordat Amos de zaak van hen overneemt. DUIC bracht een bezoekje aan dit familiebedrijf.

Dit en nog veel meer is in de 124e editie te lezen.