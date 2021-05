De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 125e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

De Inktpot, een van de meest imposante gebouwen van Utrecht, bestaat deze maand 100 jaar. Tegenwoordig het onderkomen van ProRail , maar in 1921 werd het gebouw aan het Moreelsepark geopend als hoofdadministratiegebouw III van de Nederlandse Spoorwegen. Arjan den Boer staat in de nieuwe editie van de DUIC krant stil bij het 100-jarig bestaan van de Inktpot.

Iedereen heeft wel een mening over de stadsduif. Ook in Utrecht is de vogel een vaak geziene gast. De duiven leven voornamelijk van het eten dat inwoners weggooien. Het imago van de duif is niet altijd even best, ze worden ook wel vliegende ratten genoemd. Onterecht volgens Vivian Goerlich, gedragsbioloog bij de Universiteit Utrecht en onderzoeker van de duif.

Werven

Het is met recht een hoofdpijndossier te noemen: het herstel van het Utrechtse wervengebied houdt de gemoederen al jaren flink bezig. Het project heeft inmiddels tientallen miljoenen gekost, maar dat wordt veel meer. In de nieuwe krant zes vragen over het herstel van het Utrechtse wervengebied.

Tot slot in de nieuwe editie een interview met bioloog Luc Hoogenstein. Hij heeft het afgelopen jaar een aantal bijzondere ontdekkingen gedaan rond zijn huis in de Utrechtse wijk Lunetten. We vroegen hem wat hij zo interessant vindt aan de natuur en wat zijn lievelingsplek is in de stad.

