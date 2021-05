De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 126e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Aan de rand van de stad en omringt door weilanden werden ruim een eeuw geleden plannen gemaakt voor een nieuwe buurt in Utrecht. Een grote groep arbeiders die voornamelijk werkten bij de spoorwegen ging samen aan de slag om hun eigen wijk te maken. In 1921, precies honderd jaar geleden, stonden de eersten huizen in De Tuinwijk. In de nieuwe krant staan we stil bij dit jubileum.

Langzamerhand worden voor verschillende sectoren de gevolgen van de coronacrisis voor de lange termijn duidelijk. Zo ook voor de boekensector. De Universiteit Utrecht publiceerde onlangs een onderzoek naar hoe de veerkracht van de boekensector tijdens en na de coronacrisis versterkt zou kunnen worden. DUIC sprak met Marischka Verbeek van de Utrechtse boekwinkel Savannah Bay over de coronacrisis, het rapport en de toekomst van de boekwinkels.

Besseling

Daarnaast brachten we een bezoek aan Slijterij Besseling, een zaak die al bijna vijftig jaar aan de Kanaalstraat is te vinden. In 1973 opende de opa van Kasper, de huidige eigenaar, zijn wijntapperij op de hoek op nummer 65. Kaspers vader, Jan Besseling, ging bij zijn vader in de zaak werken en nam die uiteindelijk van hem over. Inmiddels staat de derde generatie in de winkel.

Tot slot spraken we met de 23-jarige Esma Kendir, de nieuwe lijsttrekker voor Student & Starter voor de Utrechtse gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Op dit moment is ze algemeen bestuurslid bij de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en fractiemedewerker van Student & Starter. We vroegen Esma wat voor reacties ze kreeg op haar lijsttrekkerschap en wat haar lievelingsplek is in de stad.

Dit en nog veel meer is in de 126e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.