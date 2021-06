De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 127e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

DUIC bestaat tien jaar en in de nieuwe krant staan we daar uitgebreid bij stil. Zo hebben we een speciale editie van de rubriek ‘Utrecht door de jaren heen; De veranderende stad in beeld’. De oude foto’s zijn gemaakt in 2011, het jaar dat DUIC werd opgericht. Tien jaar is weliswaar een korte periode in de geschiedenis van Utrecht, toch is goed te zien dat de ontwikkeling van de stad niet stilstaat.

Daarnaast kan een tienjarig bestaan natuurlijk niet voorbijgaan zonder terugblik, maar vooruitkijken is net zo belangrijk. Daarom hebben we in de nieuwe krant een aantal onderwerpen van de afgelopen jaren uitgelicht, die nog steeds relevant zijn.

Wie is de Mol?

Ook spreken we met Lakshmi Swami Persaud, artiest, songwriter en theatermaker. Afgelopen jaar deed de 27-jarige zangeres mee aan seizoen 21 van het spelprogramma Wie is de Mol?. Verder speelt ze in verschillende theaters haar voorstelling ‘Huidhonger’. De afgelopen jaren bracht ze twee albums uit en tot nu toe staan er twee theatertours op haar naam. 18 juni komt haar nieuwe single uit. We vroegen haar of ze getwijfeld heeft om mee te doen aan het spelprogramma en wat het beste optreden was dat ze ooit in Utrecht zag.

Dit en nog veel meer is in de 127e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.