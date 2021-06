De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 128e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Voor veel kinderen in Utrecht geldt dat de wijk waarin ze opgroeien een voorspeller is van de rest van hun leven. Kinderen uit de subwijk Oud-Hoograven en Tolsteeg gaan vaker een universitaire opleiding volgen en gaan gemiddeld meer verdienen dan kinderen van de Taagdreef en Wolgadreef. In de nieuwe editie van de DUIC krant is deze ongelijkheid op een grafische manier weergegeven.

Ook spreken we met Ahmet Taskan. Bovenop zijn tuinhuis in Kanaleneiland staan heuse bijenkasten. Samen met zijn vrouw en drie kinderen runt Ahmet een online winkel. Ze verkopen honing, zowel import als zelfgemaakt. Sinds corona schoot de verkoop omhoog, van 450 naar 15.000 euro per maand.

Toekomst

Er moeten duizenden banen en woningen extra komen op het Utrecht Science Park. De stad Utrecht groeit, dus het Science Park moet meegroeien. In de nieuwe DUIC krant stellen we vijf vragen over de nieuwe plannen voor dit deel van Utrecht.

Eindelijk is het zover: Na een lange lockdown kan Matteo Myderwyk zijn muziek eindelijk weer spelen voor publiek. In juni en juli is hij ‘artist in residence’ bij TivoliVredenburg. Myderwyk geeft in drie weken tijd vier verschillende optredens in vier van de zalen van het Utrechtse muziekcomplex. Wij spraken met hem.



