De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

In de nieuwe DUIC krant zit een speciale bijlage waarin aandacht wordt gevraagd over de cold case zaak over de dood van Sjaak Gerwig. De 18-jarige Utrechter werd 26 jaar geleden dood gevonden en de zaak is tot op heden niet opgelost. In de bijlage spreken familieleden, rechercheurs en andere betrokkenen zich uit over de zaak met de hoop er nu eindelijk achter te komen wat er met de Utrechter is gebeurd in maart 1995.

In navolging van verschillende grote steden in Nederland heeft ook de gemeente Utrecht onderzoek laten doen naar het slavernijverleden van de stad. Cultuurhistoricus Nancy Jouwe deed dat afgelopen jaar, samen met Matthijs Kuiper en Remco Raben. 31 kilometer aan archiefstukken diende als basis voor het onderzoek, dat antwoord moest geven op de vraag wat de betekenis van de slavernij voor stad en samenleving was. Daarom in de nieuwe DUIC krant: vijf vragen over het onderzoek naar het slavernijverleden van Utrecht.

Rijndijk

Ook zijn we langsgegaan bij het volkstuinencomplex aan de Rijndijk. De nieuwe eigenaren die de grond van het complex in 2018 hebben overgenomen, hebben andere plannen met het gebied en dit is tegen het zere been van veel mensen die een tuintje beheren.

Tot slot spreken we met Jeroen Bartelse. Hij is deze zomer drie jaar algemeen directeur van TivoliVredenburg. Daar stonden de eerste concerten en evenementen eind juni weer gepland. Binnenkort organiseert het muziekpodium ook weer club- en dansavonden. Als lid van de landelijke Taskforce culturele en creatieve sector vertegenwoordigt Jeroen de sector in Den Haag tijdens de coronacrisis. We vroegen hem waar hij de komende tijd naar uitkijkt in TivoliVredenburg en waar hij tot rust komt in Utrecht.

