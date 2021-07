De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 130e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Decennialang wilde niemand een nachtje doorbrengen in gevangenis Wolvenplein, maar daar gaat nu echt verandering inkomen. Zeven jaar nadat de laatste gedetineerden vertrokken uit de penitentiaire inrichting is bekend dat AM het gebouw heeft gekocht. Lees alles over de plannen in de nieuwste DUIC krant.

Op de hoek op het Janskerkhof, waar ooit Café Broers zat, vind je sinds 2018 het kleurrijke restaurant The Streetfood Club. De zaak heeft een flinke aanloop; zowel de tafels binnen als de bordeauxrode picknicktafels op het terras zijn met regelmaat compleet bezet. Ook online zijn ze populair: het Instagramaccount @thestreetfoodclub is voorbij de 28.600 volgers. Tijd voor een eigen kookboek, dachten ondernemers Joost Bergsteijn en Wes Schreutelkamp. Wij spraken met ze.

Een boze politieagent Zwart, kattenkwaad en supersnelle achtervolgingen op het water; Hielke en Sietse Klinkhamer komen het allemaal weer tegen in de nieuwe film De Kameleon aan de Ketting. De ‘bekendste tweeling van Nederland’ wordt in deze film gespeeld door de Utrechtse Sens en Imme Gerritsen.

Dit en nog veel meer is in de 130e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.