De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 131e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

De Hollandse- en Vlaamse Toren worden in de avonduren door veel mensen als verlaten en sociaal onveilig ervaren. Daar moet nu verandering inkomen. De gemeente Utrecht, TivoliVredenburg, Klépierre en omwonden slaan de handen ineen om het gebied aan te pakken. Meer hierover in de nieuwe DUIC krant.

Daarnaast staan we stil bij de discussie over de inzet van camera’s om bijvoorbeeld overlast tegen te gaan. Het lijkt zo simpel; hang de stad vol met camera’s om Utrecht veiliger te maken. Zo werkt het echter niet.

Verfdokter

Robert-Jan Brink, ook wel bekend als de Verfdokter, heeft een bunker in het Gagelbos bij Overvecht beschilderd. De schildering laat zien hoe soldaten schuilen in de betonnen constructie. We vroegen Brink hoe hij op het idee kwam voor het ontwerp en wat zijn mooiste herinnering is aan Utrecht.

Daarnaast brachten we ook een bezoek aan FREEM bikes & coffee. Toen de Tour de France in Utrecht startte, was de zaak van Eric van Stuijvenberg net open. Zijn team is klein, maar fijn: heeft hij drie man in dienst. FREEM heeft het ondanks de coronacrisis erg druk. Lees in de nieuwe krant het verhaal van de eigenaar.

Dit en nog veel meer is in de 131e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.