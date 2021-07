De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 132e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Utrecht staat sinds deze week weer wat uitdrukkelijker op de wereldkaart. Het Werelderfgoedcomité heeft de Nederlands-Germaanse Limes en de Nieuwe Hollandse Waterlinie uitgeroepen tot Unesco Werelderfgoed. Meer hierover in de nieuwe DUIC krant.

In deze editie ook de eerste column van Koos Marsman. In de Utrechtse ‘vollekstaol’ schrijft hij over actuele gebeurtenissen. Dit keer gaat het over de ‘eksploazies’ in Kanaleneiland en de Geuzenwijk.

In de rubriek Utrecht Volgens spreken we met Ronald van de Streek van het gelijknamige biermerk. Begonnen als thuisbrouwers, draait de brouwerij sinds 2017 oin Overvecht, maar daarvoor werd vandeStreek bier al sinds 2013 in andermans ketels gebrouwen. We vroegen Ronald wat er gaat gebeuren tijdens het oogstfeest en waar hij het lekkerste biertje drinkt in Utrecht.

