De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 136e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Precies vijftig jaar geleden werden de experimentele flats in Overvecht opgeleverd. De woningen worden ‘experimenteel’ genoemd omdat ze begin jaren 70 nogal afweken van de bestaande flatgebouwen. In de nieuwe krant vertellen drie bewoners over hun ervaringen in deze flats.

Een veilige stad willen we allemaal en daarin speelt de verkeerssituatie natuurlijk een grote rol. Hoe staat het ervoor met de verkeersveiligheid in de Domstad? Uit een in 2019 afgenomen inwonersenquête blijkt dat 41 procent van de respondenten tevreden is over de verkeersveiligheid in de stad. Meer dan de helft is dat dus niet. Daarom in de nieuwe DUIC krant: vijf vragen over verkeersveiligheid in Utrecht.

In de rubriek Utrecht Volgens spreken we met Emile Vermeulen. Hij is al 21 jaar politieagent in Utrecht en hij is nog lang niet klaar met de stad. Vermeulen begon ooit als agent bij de noodhulp en werd daarna Wijkagent Horeca in de Utrechtse binnenstad. We vroegen hem hoe het was om wijkagent te zijn en of hij een mooie herinnering heeft aan de stad.

Dit en nog veel meer is in de 136e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.