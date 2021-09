De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 138e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Het is ons pand, van de inwoners van Utrecht, want de gemeente is niet van plan Magazijn de Zon te verkopen. Nadat de Centrale Bibliotheek en boekhandel Broese het monumentale gebouw verlieten is de zoektocht begonnen naar een nieuwe toekomst voor het complex. In de nieuwe DUIC krant meer over dit markante gebouw op de hoek van de Stadhuisbrug en Oudegracht.

In de rubriek ‘Vijf vragen over’ dit keer de verkoop van het voormalige Pieter Baan Centrum. Het gebouw aan ‘Het Luie End’ in Utrecht Oost heeft al een lange historie als justitiële inrichting. Maar in 2018 zijn de laatste verdachten in busjes naar een gloednieuw pand in Almere gebracht. Het PBC krijgt een nieuwe functie voor Utrechters op vrije voeten.

Daarnaast spreken we met de 23-jarige Elias van Mourik. Eind augustus ontving hij uit handen van burgemeester Sharon Dijksma de Annie Brouwer-Korf prijs. Hij won de prijs omdat hij de initiatiefnemer is van het grootste regenboogfietspad ter wereld dat deze zomer op het Utrecht Science Park is aangelegd. We vroegen Elias hoe hij op het idee kwam voor het fietspad en wat zijn droomhuis is in Utrecht.

