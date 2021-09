De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 139e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Het demissionaire kabinet heeft nieuwe coronamaatregelen aangekondigd: de veelbesproken coronapas vervangt vanaf 25 september de verplichting om anderhalve meter afstand te houden. Daarom in de nieuwe DUIC krant: vijf vragen over de nieuwe coronaregels.

De Kinderboekenweek is dit jaar van 6 tot en met 17 oktober. In die anderhalve week krijg je Tiril en de Toverdrank, geschreven door Bette Westera, cadeau als je een kinderboek koopt van meer dan 12,50 euro. Pyhai uit Utrecht is degene die het Kinderboekenweekgeschenk 2021 heeft geïllustreerd en vormgegeven. We vroegen Pyhai in de rubriek Utrecht Volgens wat ze van het verhaal vindt en wat haar lievelingsplek is in Utrecht.

Elke week komen er nieuwe boeken binnen bij de bibliotheek aan de Neude. Deze moeten allemaal klaargemaakt worden voor de uitleen. In de nieuwe DUIC krant nemen we een kijkje achter de schermen en laten we zien hoe het proces verloopt.

Dit en nog veel meer is in de 139e editie te lezen.