De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 141e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Restaurant Waku Waku werd deze week het symbool van het verzet tegen de coronapas. Het restaurant weigert de QR-codes te controleren. Een groep sympathisanten verzamelde vanaf maandag voor deur van het restaurant om steun te betuigen aan de eigenaren. De burgemeester besloot onder meer vanwege de verkeersveiligheid om de demonstratie bij Waku Waku te verbieden en te verplaatsen naar het Jaarbeursplein. In de nieuwe DUIC krant lees je meer over de eerste dagen van dit protest.

Verder in deze krant een verhaal over steigerdoekreclames in Utrecht. DUIC kreeg meerdere vragen van lezers over de gigantische advertenties in de stad. Zomaar zo’n doek ophangen mag niet, want er zitten meerdere regels aan vast. Dat die niet altijd worden nageleefd blijkt uit het verhaal dat je leest in deze krant.

We spreken ook nog met eigenaar van De Bierverteller Luisa Schroën. De Bierverteller bestaat vijf jaar en brouwde daarom samen met Brouwerij Maximus opnieuw Sterk Water. Dat bier werd een paar jaar geleden ook gebrouwen, toen om Tomas Schroën, de oprichter van De Bierverteller, een hart onder de riem te steken toen hij ernstig ziek werd. Luisa vertelt erover en doet uit de doeken waar in Utrecht zij het lekkerste biertje drinkt.

Dit en nog veel meer is in de 141e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.