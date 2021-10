De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 142e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

In de rubriek ‘Utrecht Volgens’ spreken we met freediver Judith de Waard. Ze deed in september mee aan het wereldkampioenschap Freediving op Cyprus en verbrak het nationaal record. Ze dook, met vinnen, naar 51 meter diepte. We vroegen haar wat ze zo leuk vindt aan deze sport en wat haar mooiste herinnering is aan Utrecht.

Ook brachten we een bezoek aan de beddenwinkel Nachtleven. Ergens begin 1900 begon Nachtleven onder de naam ‘Van Luijn Bedden’. Inmiddels is dat meer dan honderd jaar geleden en staat de vierde generatie in de winkel. DUIC sprak Jonathan van Luijn: binnen nu en een paar jaar is hij de nieuwe eigenaar van dit Utrechtse beddenbedrijf.

Het zou weleens de laatste jaarwisseling kunnen worden dat Utrechters in de stad zelf vuurwerk af mogen steken. Het gemeentebestuur kwam in september namelijk met het voornemen om het afsteken van consumentenvuurwerk te verbieden vanaf de jaarwisseling 2022/2023. Meer hierover in de nieuwe DUIC krant.

