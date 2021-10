De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 143e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Het is een van de meest levendige straten van Utrecht, maar de Amsterdamsestraatweg is ook al jaren voer voor debat. Gaat het niet over de verkeerssituatie, dan gaat het wel over nachtelijke overlast. De gemeente heeft nu 8 miljoen euro gereserveerd en een nieuw ontwerp gepresenteerd voor de Amsterdamsestraatweg, of de ASW of Straatweg zoals veel bewoners de straat verkort noemen. Wat staat daarin en gaat er nu echt wat gebeuren?

De speeltuin die vorig jaar op initiatief van een groep bewoners is aangelegd op het Lauwerhof in Utrecht is zo populair dat deze weer afgebroken gaat worden. Sommige omwonenden vinden het jammer dat het speeltuintje verdwijnt, maar anderen ervaren te veel overlast en zijn juist blij dat het weggaat. Meer hierover in de nieuwe DUIC krant.

Fort van de Verbeelding heeft begin deze maand de Toegankelijkheidsprijs 2021 uitgereikt gekregen van wethouder Maarten van Ooijen. Fort van de Verbeelding organiseert allerlei muziekprojecten, zoals de BuurtBand en het Grijze Koppen Orkest. Bij alle projecten kan iedereen meedoen, onafhankelijk van leeftijd, beperking of ervaring. Peter de Boer is de oprichter van deze stichting. We vroegen Peter waarom hij het Fort heeft opgericht en waar hij tot rust komt in Utrecht.

