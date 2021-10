De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 145e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Een dag nadat een flinke herfststorm over het land trok, lopen wethouder Lot van Hooijdonk en stadsecoloog Floris Brekelmans door landgoed Amelisweerd. Ze zijn samen op pad om te praten over de ‘Big 30’. Een lijst van dertig unieke soorten – zoogdieren, vogels, insecten, schimmels, planten – die leven in Utrecht en die maatgevend zijn voor de natuur in en rond de stad. DUIC liep mee door het landgoed.

Het is een terugkerend probleem in Nederland, dat eens in de zoveel tijd naar boven komt: het tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers. Mede door de situatie in Afghanistan zijn er in delen van het land tekorten aan opvangplaatsen ontstaan. Meerdere provincies en gemeenten hebben daarom extra plekken voor de opvang van vluchtelingen vrijgemaakt. Ook Utrecht gaat de komende tijd honderden mensen opvangen. Daarom in de nieuwe DUIC krant: vier vragen over vluchtelingenopvang in Utrecht.

De circulaire bouwmarkt Buurman Utrecht moet verhuizen. Het pand op het Hof van Cartesius aan de Utrechtse Vlampijpstraat is te klein geworden. Ver hoeft Buurman Utrecht niet uit te wijken; de nieuwe locatie van de bouwmarkt ligt ook op het Hof van Cartesius, een paar meter verderop. Vanaf januari kan de grote verhuizing beginnen en DUIC nam er alvast een kijkje.

