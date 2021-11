De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 146e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Park Paardenveld in Utrecht is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een succesvol stukje groen langs de singel. Sinds het water weer is teruggekeerd, het gras groeit en enkele bomen zijn geplant weten steeds meer mensen het parkje te vinden. 4,5 jaar geleden opende op deze plek ook Roost aan de Singel. Nu heeft ondernemer Sidney Rubens te horen gekregen dat er een einde komt aan zijn horecazaak. In de nieuwe DUIC krant reageert hij op het nieuws.

Kim Nelissen is de eerste Klimaatburgemeester van Utrecht. Vanaf eind oktober, toen ook de Nationale Klimaatweek startte, is ze begonnen om Utrechters te inspireren om meer te doen voor een beter klimaat. Ook helpt ze Utrechters met het vergroenen en opfleuren van hun eigen tuin of balkon. We vroegen haar wat ze wil bereiken als Klimaatburgemeester en waar ze tot rust komt in Utrecht.

Veel mensen associëren glas-in-loodramen waarschijnlijk met kerken, maar religieuze instellingen behoren nauwelijks tot de klantenkring van Heart Glass, een Utrechts atelier dat glas in lood maakt en restaureert. Het bedrijf, dat 7,5 jaar geleden door Pieter Jenken (33) is opgericht, werkt met name in opdracht van particulieren en daarnaast ook van architecten en aannemers. DUIC bracht een bezoek aan het atelier van Heart Glass.

