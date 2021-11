De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 147e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Teun Toebes deelt zijn woon- en badkamer met zijn huisgenoten, net zoals heel veel studenten in Utrecht doen. Alleen woont Teun al ruim een jaar op een gesloten afdeling in een verpleeghuis voor mensen met dementie. Niet omdat zorgverleners denken dat dit het beste voor hem is, maar omdat hij wil weten hoe het is om daar te wonen, te leven en hij wil ervaren hoe er wordt omgegaan met dementie. Meer hierover in de nieuwe DUIC krant.

Of Utrecht verder moet groeien is al langere tijd een punt van discussie, maar de gemeente zet er in ieder geval nog altijd vol op in. Vorige week kwam er dan ook een oproep van zowel de gemeente als de regio Utrecht. 4 tot 5 miljard euro is er nodig voor noodzakelijke investeringen in het openbaar vervoer. De gemeente wil het geld onder meer gebruiken voor een metrolijn. Daarom deze week: vijf vragen over de plannen voor twee tramlijnen en de ‘Merwedemetro’.

Zangeres Julie Huard heeft indruk gemaakt op de Amerikaanse popster Camila Cabello met een cover van haar hit Don’t go yet. De 27-jarige Utrechtse maakte op haar YouTube-kanaal een versie in het Latijns-Amerikaanse bachata-ritme. Ook Julies versie van Charles Aznavours Quand tu m’embrasses viel goed in de smaak: via de officiële Facebookpagina van de in 2018 overleden zanger worden de ruim één miljoen volgers aangemoedigd om het nummer te beluisteren. We spraken Julie en vroegen of ze ook bezig is met eigen nummers en wat haar mooiste herinnering is aan Utrecht.

