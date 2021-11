De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 149e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

De komende jaren wil de gemeente Utrecht jaarlijks 0,5 tot 1 procent van de parkeerplaatsen in de stad opheffen. Door de parkeerplaatsen te verwijderen komt er meer ruimte waar kinderen kunnen spelen, om groen te planten en waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Maar waar moeten die Utrechters dan hun auto parkeren. Meer hierover in de nieuwe DUIC krant.

Landelijk kruipen GroenLinks en de PvdA steeds dichter naar elkaar toe. Tijdens de formatie lieten ze elkaar niet los, programmatisch zien ze nauwelijks nog verschillen en er werd zelfs al gesproken over de vorming van één gemeenschappelijke fractie of zelfs een fusie. Hoe ligt dit in Utrecht, waar de PvdA niet schuwt het college met GroenLinks als grootste schragende partij bij tijd en wijle hard te bekritiseren?

Ook sprakenn we met fotograaf Maan Limburg. Ze is bezig met een boek en expositie over de gebouw-overschotten in Japan: The Lost World . In Nederland is de woningmarkt zo krap is dat er massaal woonprotesten ontstaan, ook in Utrecht. Maan ontdekte daarentegen in Japan een compleet andere wereld. We vroegen haar waarom ze het zo’n interessant onderwerp vindt en wanneer ze voor de eerste keer in Utrecht was.

Dit en nog veel meer is in de 149e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.