De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 150e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Hoe makkelijk zou het zijn als je al je reizen kan plannen, reserveren en betalen met één app? Dat denkt de overheid ook en daarom worden er miljoenen uitgegeven om de beste applicatie te maken. Maar er is toch al Google Maps en 9292? Gaiyo denkt het beter te kunnen. Er loopt nu een jaar een proef met de app in Utrecht. Meer hierover in de nieuwe krant.

Veel mensen associëren het met gezelligheid: de donkere, koude dagen worden een beetje lichter en warmer met een houtvuurtje in de open haard. Maar houtstook zorgt voor schadelijke stoffen in de lucht en dat kan voor overlast zorgen. Utrecht is mede daarom een campagne gestart.

De Utrechtse filmmaker Martin de Vries maakte een serie over de bijzondere totstandkoming van MUZE Hotel, recent uitgezonden op NPO2 en RTV Utrecht. In De MUZE van Utrecht wordt de familie Barendregt gevolgd die een hotel start aan de Tolsteegsingel. Na het overlijden van hun partners krijgen broer en zus Paul en Cocky Barendregt en hun dochters Bo, Puk en Belle een steeds hechtere band. Samen kochten ze in 2017 een vervallen stadshotel dat ze nieuw leven proberen in te blazen. We vroegen Paul hoe het was om de beelden terug te zien en wat zijn mooiste herinnering is aan Utrecht.

Dit en nog veel meer is in de 150e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.