De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 151e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Het is inmiddels al bijna twee jaar geleden dat we voor het eerst over het coronavirus hoorden. Sindsdien beheerst het ons dagelijks leven behoorlijk en ook Utrechtse bedrijven en instellingen hebben het zwaar te verduren gekregen. Nu Nederland weer te maken heeft met een nieuw soort lockdown en er geen ruimte lijkt voor versoepelingen, deed DUIC een rondje langs een aantal Utrechtse organisaties. Hoe gaan zij om met corona en de maatregelen?

Ineens lijken ze daar weer aan de horizon te staan: windmolens op Lage Weide. Maar daar is toch al jaren over gesproken en is het plan niet in 2014 weggestemd door de gemeenteraad? Dat klopt, maar de windmolens doemen weer op. Meer hierover in de nieuwe DUIC krant.

Kunstenaar Nico Heilijgers mag het portret schilderen van oud-burgemeester Jan van Zanen. Het werk komt in de eregalerij van het Utrechtse stadhuis te hangen, naast alle andere portretten van de voormalige burgemeesters. Nico’s ontwerp werd gekozen uit zo’n vijftig schilders, maar bijvoorbeeld ook fotografen. We vroegen Nico of hij altijd al wilde schilderen en waar hij zijn inspiratie vandaan haalt in Utrecht.

