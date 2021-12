De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 153e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

In deze laatste DUIC krant kijken we onder meer in de rubriek ‘Het Jaar Van’ met verschillende personen terug op 2021. Zo spreken we met Tessa Rijntalder van de GGD, Anouk Taggenbrock die op de Paralympische Spelen in Tokio een gouden medaille won en met Mark Strooker van brouwerij Oproer.

Daarnaast is in deze editie ook weer het fotografisch jaaroverzicht te zien. Hierin komen onder andere de avondklok, schaatsen op de Oudegracht, het ongeluk met tram 22, verschillende demonstraties en het regenboogfietspad voorbij.

Ook hebben we in deze krant een overzicht gemaakt van een deel van de bouwprojecten die dit jaar in Utrecht werden afgerond.

Dit en nog veel meer is in de 153e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.