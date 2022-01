De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 154e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

In steeds meer Utrechtse wijken wordt de grijze vuilniszak op straat een zeldzaamheid. Door de overstap naar Het Nieuwe Inzamelen verdwijnt het afval in ondergrondse containers, die op willekeurige momenten worden geleegd. Fotograaf Jons Jeronimus reed mee tijdens de allerlaatste ophaaldag in de buurten rondom de Amsterdamsestraatweg en zijn serie is te zien in de nieuwe DUIC krant.

Utrecht groeit hard en daarom moeten er veel huizen bijkomen. De gemeente heeft de ambitie uitgesproken om tot 2040 het totale woningaanbod met maar liefst 57.000 te vergroten. Op veel plekken in de stad wordt dan ook gebouwd. In de nieuwe editie staat een overzicht van de bouwprojecten die in 2022 worden opgeleverd of waarvan de plannen zover gevorderd zijn dat ze hoogstwaarschijnlijk dit jaar beginnen.

Robin van Rossum is slechts een paar maanden ingewijd in het vak van houtbewerker, maar nu al staat hij bij Noest druk te zagen en te schuren. Hij nam in oktober het stokje over van zijn neef, Tom van Straaten, die voor onbepaalde tijd naar het buitenland vertrok. Wij spraken met van Rossum.

