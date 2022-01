De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 155e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

DUIC kreeg een paar weken geleden enigszins bezorgde vragen van een lezer over de staat van de City Bioscoop aan de Utrechtse voorstraat. De oud-medewerker van de voormalige Wolff-bioscoop wilde weten: Waarom is die nog steeds niet opgeknapt? Een deskundig oog is er niet voor nodig om te zien dat het exterieur toe is aan een stevige onderhoudsbeurt. Net als in 2015, toen de leden van vier Utrechtse fracties vragen stelden over de staat van het monumentale pand. Het college gaf toe: er kan een slag gemaakt worden in het herstel van de monumentale kwaliteiten. Maar tot op heden is daarvan weinig te zien.

Daarnaast spreken we met Rachel Streefland, de nieuwe wethouder van Utrecht. Rachel neemt de portefeuille van vertrekkend wethouder Maarten van Ooijen over. Haar lopende interim- en adviesopdrachten voor non-profitorganisaties moet ze daardoor even stopzetten. We vroegen haar waarom ze actief is in de Utrechtse politiek en wie haar favoriete Utrechter is.

Daarnaast brengen we een bezoek aan IJsbrand van Buijtenen en Raymond van der Hoek. In 2016 openden zij hun winkel aan de Amsterdamsestraatweg. Op nummer 379, waar voorheen Bakkerij Neplenbroek zat gevestigd, wilden zij met hun horeca-ervaring een winkel neerzetten ‘zoals hij vandaag de dag is’. Dat werd Familie Van Rijk (de familie van Ray en IJk). Je kunt er onder meer terecht voor broden, broodjes to-go, kazen, speciaalbieren en wijnen. Kortom, volgens de twee eigenaren, alles wat zij lekker vinden.

