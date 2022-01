De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 156e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Heel wat jaren heeft het idee voor de reconstructie van de Utrechtse stadskraan op de plank gelegen. De voorbereidingen kostten de Stichting Stadskraan meer tijd dan de bouw van het historische, houten gevaarte. Maar bijna 200 jaar na het instorten van de laatste stadskraan van Utrecht, komt de voltooiing van de gloednieuwe kraan dichterbij. DUIC bracht een bezoek aan de werkplaats.

Gijs Werschkull, eigenaar van biologisch restaurant Gys aan de Voorstraat, was een van de Utrechtse horecaondernemers die zaterdag 15 januari tegen de regels in hun zaak openden. Hij zag het als een protestactie tegen de coronamaatregelen. Mensen konden, met een mondkapje en QR-code, weer binnenkomen om iets te bestellen. We vroegen hem hoe het was om weer even open te zijn en waar hij de leukste avond beleeft in Utrecht.

Koste wat kost moeten de scholen zolang mogelijk openblijven, dat was en is het credo. Na een korte lockdown voor het onderwijs gingen de basis- en middelbare scholen op 10 januari weer open. Ondertussen slaat de omikron-golf hard toe. Leerlingen zitten massaal thuis. Alleen al op dinsdag 18 januari ging het om meer dan duizend nieuwe leerlingen die te horen kregen dat ze thuis moesten blijven. Elke dag komen daar grote aantallen kinderen bij.

