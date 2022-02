De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 158e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

De vlaggen gaan uit bij Theater Kikker. Het theater mag weer open voor publiek, zij het voorlopig nog onder voorwaarden. Temeer is het een bijzonder jaar omdat het theater in 2022 al vijftig jaar bestaat. Een hele mijlpaal, die groots moet worden gevierd. DUIC nam een kijkje achter de schermen bij Theater Kikker.



Moet bedelen in Utrecht verboden worden? Die vraag stond dinsdagavond centraal tijdens een bijeenkomst an hulporganisaties, ondernemers en de politiek. De conclusie? Een flink verschil van inzicht. Meer hierover in de nieuwe DUIC krant.

De bouw van wooncomplex Change= (lees: Changes) in Leidsche Rijn werd begin 2020 met een ronkend persbericht aangekondigd. Vlakbij de Pathé-bioscoop en gelegen aan het Berlijnplein moeten 600 betaalbare huurappartementen voor ‘werkende jongeren’ verrijzen, maar al snel ontstond er onrust over het project. Wat staat Utrecht te wachten nu deze verhuurder naar de stad komt?

Dit en nog veel meer is in de 158e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.