De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

Als griffier is Merel van Hall het eerste aanspreekpunt voor de Utrechtse raadsleden. Ze is er voor al hun vragen, woont alle raadsvergaderingen bij en zorgt dat alles daar soepel verloopt. Verder geeft ze leiding aan haar eigen team: de griffiemedewerkers. Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur, vroegen we Merel wat ze als griffier precies doet en wat haar lievelingsplek is in Utrecht.

Het gaat steeds minder goed met de mentale gezondheid van Utrechtse jongvolwassenen. Dat blijkt uit onderzoek dat in het voorjaar van 2021 werd gedaan, precies tijdens en vlak na de tweede lockdown. Maar corona is niet de enige oorzaak van psychische klachten bij jongvolwassenen in Utrecht. Het is een trend die al langer zichtbaar is in de cijfers over de mentale gezondheid van mensen in de generatie die nu student is. Meer hierover in de nieuwe DUIC krant.

Al 42 jaar zit Bakkerij Wammes op de Lange Jansstraat. Eigenaar Peter Paul Wammes (71) nam op zijn 22e de zaak, die toen nog op de Nobelstraat zat, al over van zijn vader. Die bakkerij opende in de jaren 40 de deuren. Zoals Peter Paul begon in de zaak van zijn vader, zo is zijn eigen zoon, Efrim, ook begonnen bij hem. Wij brachten een bezoek aan deze bekende Utrechtse banketbakkerij.

