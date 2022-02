De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 160e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

De besmettingscijfers zijn dankzij de omikron-variant torenhoog, maar de daling is ingezet en de druk op de zorg is volgens minister Kuipers naar verhouding laag. De samenleving gaat in drie stappen weer bijna volledig open. DUIC zette op een rijtje wat de versoepelingen inhouden en peilde de stemming bij De Helling en TivoliVredenburg.

Josefiene Degenaar heeft een fotoboek gemaakt: ‘Rondje Utregs Bier’, met de lancering op 20 februari bij brouwerij vandeStreek. De naam verraadt het al: een boek over Utrechts bier. We vroegen Josefiene naar een van de leukste plekken waar ze voor haar boek is geweest en waar ze de leukste avond beleeft in Utrecht.

In een van de klassen van het Ithaka ISK in Overvecht zitten de leerlingen in een kring. Een voor een worden ze gefilmd, houden ze de camera of microfoon vast en stellen ze vragen die ze van het bord oplezen. Een jongen van 15 wil dokter worden. Een meisje van 14 zegt dat piloot haar droombaan is, een meisje van 12 wil later journalist worden. Alle kinderen in de klas van Ithaka zijn afgelopen zomer van Afghanistan naar Nederland gekomen, gevlucht voor de Taliban.

