De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma bood afgelopen week excuses aan voor onder meer de rol van de stad tijdens de slavernij. “Dit excuus is een startpunt voor verandering”, zei de burgemeester. In de nieuwe DUIC krant stellen we vijf vragen over de excuses van de gemeente.

Het is het onderwerp op de verjaardagsfeestjes en bij het koffieapparaat: de huizenmarkt. Regelmatig komen er cijfers naar buiten met de laatste – voor veel mensen vaak schokkende – stand van zaken. DUIC zette op een rijtje wat huizenzoekende tweeverdieners op Funda voorbij zien komen.

Bijna tien jaar geleden begonnen de broers Richard en Marcel Onderstal hun winkel in Utrecht. Hun cadeaucollectie bestaat uit meer dan honderd verschillende merken van over de hele wereld. DUIC ging langs op de Lijnmarkt bij de cadeauwinkel met drie verdiepingen.

