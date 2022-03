De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 162e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Waar mensen zijn, is afval. Dat kan in een drukke en oude stad als Utrecht wel eens voor gedoe zorgen. Ondernemers in de binnenstad hebben vaak maar beperkt de ruimte voor containers en de grotere vuilniswagens kunnen delen van het het kwetsbare wervengebied niet meer in vanwege hun gewicht. Voor de bedrijven en inwoners aan de Utrechtse werven is er een kortere route: via het water. Daar komt dagelijks de ecoboot langs voor het ophalen van het vuilnis en DUIC voer een rondje mee.

De Utrechtse Vismarkt heeft er een nieuwe winkel bij: Locals Utrecht. In de schappen liggen lokale producten, op het bankje naast de deur zitten klanten met een kop koffie en achter de balie staan Alieke van der Perk en Daan van den Berg. Zij willen lokale producten een vaste plek in het Utrechtse stadscentrum geven.

Arjan den Boer schrijft in deze editie over modezaak Kreymborg, het eerste moderne winkelpand aan de verbrede Lange Viestraat. Het kubistische gebouw stond op de hoek met de (latere) Sint-Jacobsstraat, waar nu de ingang van de Bijenkorf is. De jaren daarop zou de Viestraat vervolmaakt worden met het glazen torentje van modemagazijn Dijckhoff en de moderne warenhuizen van Vroom & Dreesmann en Galeries Modernes.



