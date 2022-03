De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 163e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Volgende week zijn de gemeenteraadsverkiezingen en mag er weer gestemd worden voor een nieuwe Utrechtse gemeenteraad. Op onze website is meer dan tienduizend keer gestemd op de poll ‘Gemeenteraadsverkiezingen 2022: wat vind jij belangrijk in Utrecht?’ Alle deelnemende politieke partijen zijn benaderd voor een reactie en dat is allemaal te lezen in de nieuwe DUIC krant.

De nieuwe kunst- en antiekhandel van Ilse Daatselaar opende eind vorig jaar de deuren aan het Oudkerkhof. In eerste instantie wilde Daatselaar The Collection in het najaar al open, maar dat lukte niet door de coronamaatregelen. Met de opening van de galerie kwam een begrip in de kunstwereld terug naar de stad. Wij brachten een bezoek aan de zaak.

In de rubriek ‘Straatnamen’ leggen we uit hoe de Utrechtse Piet Heinstraat aan zijn naam komt en dat heeft niets te maken met de zeevaarder die in 1628 de Spaanse zilvervloot veroverde.

Dit en nog veel meer is in de 163e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.