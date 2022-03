De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 164e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug en de tussentijdse uitslag voor Utrecht is bekend. Wat gebeurt er eigenlijk vanaf het moment dat de deuren van de stembureaus gesloten zijn? DUIC zette in de nieuwe krant op een rijtje wat er de komende weken allemaal op stapel staat.

Op initiatief van de Russische celliste Maya Fridman hebben verschillende Russische en Oekraïense musici de handen ineengeslagen voor benefietconcerten in verschillende steden, waaronder in Utrecht. Maya woont zo’n elf jaar in Nederland, ze bracht meerdere albums uit, won onder meer de Dutch Classical Talent Award en was Artist in Residence bij TivoliVredenburg. We spraken Maya en vroegen haar hoe zij de afgelopen weken beleefde en wat het beste optreden was dat ze ooit in Utrecht zag.

Het Universiteitsmuseum Utrecht is tijdelijk dicht, allemaal voor een flinke opknapbeurt. Na de grootschalige verbouwing is het tijd voor de herinrichting. Vijf nieuwe tentoonstellingen zijn in de maak, allemaal met veel interactieve onderdelen. Wat komt er allemaal kijken bij het ontwikkelen van zo’n tentoonstelling? Het museum lichtte een tipje van de sluier op.

Dit en nog veel meer is in de 164e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.