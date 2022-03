De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 165e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

GroenLinks-raadslid Melody Deldjou Fard heeft ruim 3.000 stemmen gekregen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Ze klom al van plek 11 naar 9 op de kandidatenlijst en eindigde door alle voorkeurstemmen zelfs op plek 2. We vroegen haar onder meer waar ze zich als raadslid voor inzet.

De opkomst van de stemmers bij de gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht is gezakt ten opzichte van de verkiezingen van vier jaar geleden. In 2018 kwam 59,1 procent van de Utrechtse stemgerechtigden naar de stembureaus. In 2022 was dat nog maar 56,4 procent. In de wijk Overvecht lag het opkomstpercentage ver onder dat gemiddelde. DUIC ging daarom op pad naar Winkelcentrum Overvecht, om antwoord te vinden op de vraag: waarom is er in Overvecht zo weinig gestemd?

Daarnaast bracht DUIC een bezoek aan Maats Cycling Culture. De zaak heeft half maart de deuren geopend aan de Twijnstraat in Utrecht. Bij Maats vind je wielrenkleding en -accessoires, kun je terecht voor een kopje koffie en worden binnenkort regelmatig social rides georganiseerd. Iedere wielrenner die wil, kan aansluiten en meerijden.

