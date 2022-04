De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 166e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Het was erg spannend voor Mischa toen hij maandagochtend voor het eerst bij zijn nieuwe school in Utrecht aankwam. Vier weken geleden ging hij nog naar de klas in de Oekraïense hoofdstad Kyiv. Mischa is een van de tientallen kinderen die deze week aan school beginnen in Utrecht.

Lucia Claus was vijftien jaar directeur van Stadsschouwburg Utrecht, en draagt, ook met een nieuwe cultuurplanperiode in het vooruitzicht, het stokje over. In 2007 begon ze als directeur hier in de stad, maar deze zomer stopt ze met haar functie. We vroegen Lucia waar ze trots op is als ze terugblikt op de afgelopen vijftien jaar als directeur en wat het beste optreden is dat ze ooit in Utrecht zag.

Regelmatig schrijft DUIC over wat er binnen de muren van het gebouw aan het Vrouwe Justitiaplein wordt besproken. Hoewel de meeste lezers van DUIC ongeveer zullen weten hoe het eraan toegaat in een zittingszaal, zullen de meesten niet weten wat er precies achter de schermen gebeurt. Patricia Messer, de nieuwe president van de rechtbank Midden-Nederland, vertelt wat er allemaal komt kijken bij het aansturen van een rechtbank.

