De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 11-jarige Adam Aharram uit de Utrechtse wijk Kanaleneiland zag het naar eigen zeggen niet aankomen, maar op 3 april werd hij toch echt een van de winnaars van de Zilveren Camera Junior. Met zijn fotoserie ‘Democratie’, waarmee Adam de gemeenteraadsverkiezingen in beeld bracht, won hij de eerste prijs in de categorie ‘Serie 9 tot en met 13 jaar’. De oorkonde die hij uitgereikt kreeg hangt nu op een prominente plek in zijn slaapkamer.

Hoewel het aantal woninginbraken in Utrecht al jaren op rij afneemt, komt de Domstad in vergelijking met de andere drie grote steden als slechtste uit de bus. Uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat in Utrecht relatief gezien het vaakst werd ingebroken. Maar op het gebied van geweldsmisdrijven deed Utrecht het vorig jaar dan weer beter dan de andere grote steden. Tijd om in de nieuwe krant eens te kijken naar de Utrechtse criminaliteitscijfers. Hoe is het gesteld met de criminaliteit in Utrecht?

In Star Lodge Hotels aan de Biltsestraatweg verblijven sinds eind vorig jaar zo’n 350 vluchtelingen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gebruikt het hotel in de Voorveldse Polder als noodopvang. Stichting Welkom in Utrecht brengt vluchtelingen in Utrecht in contact met mensen uit de regio en andersom. Rebecca richtte die stichting, samen met een aantal anderen, op in 2015. We vroegen haar hoe ze vindt dat het gaat in de noodopvang en waar ze trots op is als Utrechter.

