De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 168e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

DUIC liep afgelopen week mee met een rondleiding door het Utrechtse wervengebied. Ook dit keer werd door medewerkers van de gemeente benadrukt dat het herstel complex is en dat veel zaken niet te agenderen zijn. Desalniettemin is er de afgelopen tijden veel veranderd in de werkwijze.



De Utrechtse Vera de Lange heeft een halfzus: Linda Sprado. Ze hebben dezelfde biologische vader, maar ze zijn beiden niet door hem opgevoed. Ze zijn kinderen van een spermadonor. Hun biologische vader, Jan uit Amsterdam, leerden ze pas op latere leeftijd kennen. Samen schreven Vera en Linda het boek Schaduwfamilie. Het gaat over de zoektocht van donorkinderen naar hun biologische familie.

Op 22 april wordt het standbeeld van de Utrechtse verzetsheldin Truus van Lier onthuld in het Zocherpark. Kunstenaar Joyce Overheul maakte het ontwerp. We vroegen Joyce hoe ze het beeld heeft ontworpen en waar ze tot rust komt in Utrecht.

Dit en nog veel meer is in de 168e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.

Wil jij DUIC steunen en een set ansichtkaarten ontvangen met de beste foto’s uit het boek DUIC in 2021? Voor 7,95 euro krijg je twaalf kaarten, van elke maand in 2021 één ansichtkaart. Met de aanschaf van de kaarten heb je niet alleen een herinnering aan 2021 – om op te hangen, te bewaren of te versturen – maar steun je ook de lokale journalistiek in Utrecht.