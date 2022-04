De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 169e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Koningsnacht en -dag staan weer voor de deur en natuurlijk is er dit jaar weer veel te beleven in Utrecht. Na twee jaar afwezigheid kunnen tienduizenden bezoekers weer naar de binnenstad komen om te struinen over de vrijmarkt en te dansen bij een van de vele podia op de pleinen van de stad. In de nieuwe DUIC krant is een overzicht te zien, van wat er allemaal gaat gebeuren.

Diep in de archieven van de Universiteit Utrecht liggen tal van bijzondere glasdia’s van honden die ondertussen al lang zijn overleden. Heinrich Jacob ging in 1911 aan de slag in Utrecht om studenten te onderwijzen in Diergeneeskunde. Bijzonder was dat hij foto’s maakte van zijn patiënten. Nog steeds speelt fotografie een belangrijke rol bij Diergeneeskunde en tegenwoordig is Bas Niemans verantwoordelijk voor het beeld. Wij spraken met hem.

Mary de Bruijn, eigenaar van de snoepwinkel Drop-Inn aan de Utrechtse Vinkenburgstraat, houdt er na 42 jaar mee op. Ze is hard op zoek naar een opvolger en heeft de eerste gesprekken inmiddels al gehad. We vroegen Mary wat ze al die jaren het leukste vond aan haar winkel en wat haar lievelingswinkel is in Utrecht.

