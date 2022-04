De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 170e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Met de aanleg van Rondje Stadseiland krijgt Utrecht er een nieuw stadspark bij. Het is echter geen regulier park, waarbij het groen geconcentreerd in één gebied ligt, maar het wordt een verbinding van 12 kilometer groen aan de buitenrand van het gebied dat is ingesloten tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en het Merwedekanaal. Rob Hendriks van de gemeente Utrecht zegt dat je het moet zien als groen lint, met allerlei kleine parkjes.



Het plan om een stadsopera voor Utrecht te maken was al een aantal jaar in aantocht. Het duurde echter nog even voordat alles op zijn plek viel, maar dit jaar is het toch echt zo ver. In 2022 mag de stad 900 kaarsjes uitblazen: een mooi moment om ook stadsopera ‘Trijn’ op te voeren. Het stuk over de Utrechtse verzetsvrouw Trijn van Leemput is in juni te zien en te horen in TivoliVredenburg. Voor het zover is, moet er nog flink gerepeteerd worden. DUIC keek mee met één van de repetities.

Eigenlijk lag het idee voor het Uteregse Dommetje al even op de plank. Dit jaar besloten Per Vonk en Luc Janssens van Mesjokke dat het nu wel hét moment was om Utrechts trots in chocoladevorm na te maken. De ‘bean-to-bar’ chocolademakers leggen in de nieuwe krant zelf uit hoe ze dat doen.

Dit en nog veel meer is in de 170e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.