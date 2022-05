De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 172e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

De plannen lagen er al een aantal jaar, maar eind deze maand kunnen de werkzaamheden aan de wegen tussen het 24 Oktoberplein en de Marnixbrug echt van start gaan. De gemeente gaat de straten inrichten als stadsboulevard, naar het voorbeeld van ’t Goylaan. De huidige drukke verkeerswegen moeten plaats gaan maken voor veilige wegen met groen en bomen, bedoeld voor lokaal verkeer. De werkzaamheden duren meerdere jaren, en voor automobilisten wordt er veel overlast verwacht. Meer hierover in de nieuwe DUIC krant.

Stayokay gaat het hostel dat aan de Neude in Utrecht is gevestigd uitbreiden en verbouwen. De hostelketen heeft de vergunningen voor de aanpassingen binnen. Het is nog niet duidelijk wanneer de werkzaamheden gaan beginnen. Lees meer over de plannen in de nieuwe editie.

Annette Roozen deed mee aan de Paralympische Spelen in Athene (2004) en Beijing (2008). Daar won ze twee zilveren medailles op de 100 meter sprint en verspringen. In 2006 werd ze wereldkampioen op die twee onderdelen. Een jaar later vestigde ze ook nog eens wereldrecords op de 100 meter en verspringen. Ze werd onder andere uitgeroepen tot Sportvrouw van Utrecht, maar ook tot Gehandicapte Sporter van het Jaar door NOC*NSF. We vroegen Annette wat ze precies gaan doen in Frankrijk en wat haar lievelingsplek is in Utrecht.

