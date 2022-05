De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 173e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

The NarcoSexuals, het nieuwste werk van de Utrechtse beeldend kunstenaar en theatermaker Dries Verhoeven, is op donderdag 12 mei in première gegaan. In dit stuk verkent Verhoeven de ins en outs van seksueel drugsgebruik, een fenomeen dat onder homomannen populairder wordt. DUIC nam een kijkje bij dit veelbesproken toneelstuk.

Vele honderden woningen in Utrecht staan al meer dan een jaar leeg. Dat weet de gemeente ook maar ze doet er weinig aan. Dat kan niet, meent een groot deel van de gemeenteraad. “Het is onbestaanbaar dat er geen beleid is voor dit soort langdurige leegstand in tijden van woningnood”, zegt raadslid Gert Dijkstra van de politieke partij EenUtrecht. Waarom gebeurt er niks tegen?

Op de Wenenpromenade in Leidsche Rijn Centrum zit inmiddels al ruim tweeënhalf jaar een pop-up winkel. De insteek was om er drie maanden te zitten, maar doordat er geen nieuwe huurder was kon Pop-up Gaard blijven. Eigenaar Christien van Dokkum is degene die alle kunst en design ‘met een uniek verhaal’ zelf uitzoekt. Wij brachten een bezoek aan haar winkel.

Dit en nog veel meer is in de 173e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.